Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
52 минуты назад

Брагин надеется, что лыжники Большунов и Устюгов перестанут выбивать друг друга

ТАСС

Личный тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Иван Брагин надеется, что его подопечный и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перестанут выбивать друг друга из соревнований. Об этом Брагин сообщил "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

Брагин высказался о противостоянии Большунова и Устюгова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этапе Кубка России в Красногорске между Большуновым и Устюговым дважды произошел конфликт. 26 декабря Большунов получил предупреждение за создание помех в классическом спринте, прошедшем днем ранее, а 27 декабря спортсмены столкнулись во время полуфинала спринтерской гонки свободным стилем, после чего оба завершили борьбу.

"Думаю, вряд ли [на этапе Кубка России в Сыктывкаре] случится то же, что и в Красногорске. Гонка покажет, что будет, но, думаю, парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и интересная гонка", - сказал Брагин.

Также он считает, что определить победителя в следующей спринтерской гонке очень сложно.

"Лыжня покажет. Спринт - такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения, заранее предугадать результат сложно", - отметил специалист.

Устюгову 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он выиграл золотую медаль в эстафете. Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Большунову 26 лет, он стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, многодневку "Тур де Ски" и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители