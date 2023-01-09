Брагин высказался о противостоянии Большунова и Устюгова

Личный тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Иван Брагин надеется, что его подопечный и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перестанут выбивать друг друга из соревнований. Об этом Брагин сообщил "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

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На этапе Кубка России в Красногорске между Большуновым и Устюговым дважды произошел конфликт. 26 декабря Большунов получил предупреждение за создание помех в классическом спринте, прошедшем днем ранее, а 27 декабря спортсмены столкнулись во время полуфинала спринтерской гонки свободным стилем, после чего оба завершили борьбу.

"Думаю, вряд ли [на этапе Кубка России в Сыктывкаре] случится то же, что и в Красногорске. Гонка покажет, что будет, но, думаю, парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и интересная гонка", - сказал Брагин.

Также он считает, что определить победителя в следующей спринтерской гонке очень сложно.

"Лыжня покажет. Спринт - такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения, заранее предугадать результат сложно", - отметил специалист.