Брагин высказался о противостоянии Большунова и Устюгова

Личный тренер олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Иван Брагин надеется, что его подопечный и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов перестанут выбивать друг друга из соревнований. Об этом Брагин сообщил "Спорт-Экспрессу" в понедельник.
На этапе Кубка России в Красногорске между Большуновым и Устюговым дважды произошел конфликт. 26 декабря Большунов получил предупреждение за создание помех в классическом спринте, прошедшем днем ранее, а 27 декабря спортсмены столкнулись во время полуфинала спринтерской гонки свободным стилем, после чего оба завершили борьбу.
"Думаю, вряд ли [на этапе Кубка России в Сыктывкаре] случится то же, что и в Красногорске. Гонка покажет, что будет, но, думаю, парни сделают правильные выводы и перестанут уже друг друга выбивать из соревнований. Мне кажется, будет хорошее соперничество и интересная гонка", - сказал Брагин.
Также он считает, что определить победителя в следующей спринтерской гонке очень сложно.
"Лыжня покажет. Спринт - такая дистанция, где очень много всяких составляющих. Контактная борьба, от инвентаря многое зависит, от скольжения, заранее предугадать результат сложно", - отметил специалист.
Устюгову 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он выиграл золотую медаль в эстафете. Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Большунову 26 лет, он стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, многодневку "Тур де Ски" и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.