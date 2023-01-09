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1 час назад

Клодель стала первой француженкой, побеждавшей на этапе Кубка мира

Чемпионат.com

Французская лыжница Дельфин Клодель установила историческое достижение в воскресенье во время гонки в рамках многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Лыжница Клодель стала первой француженкой, побеждавшей на этапе Кубка мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выиграв масс-старт свободным стилем, Клодель стала первой француженкой, которая одерживала победу на этапе Кубка мира.

Клодель показала результат 36.35,4 и на 20,2 секунды опередила норвежку Хейди Венг. Бронза досталась американской лыжнице Софи Локли, отставшей от Клодель на 35,7 секунды.

На данный момент Дельфин Клодель занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин. Французская лыжница набрала 524 очка.

Победительницей «Тур де Ски» у женщин стала шведская лыжница Фрида Карлссон. У мужчин первенствовал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

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