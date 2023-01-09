Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл «Тур де Ски» – 2023 без участия России – это успех или позор и жульничество?

Российского лыжника в 2021 году никто не клеймил после триумфа.

Йоханнес Клебо – гениальный лыжник. Он с каждым годом становится всё сильнее и сильнее. В его активе уже масса титулов, при этом он не выиграл ни одного золота Олимпиад или чемпионатов мира в дистанционных гонках.

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Очередным достижением 26-летнего норвежца стала победа на многодневке «Тур де Ски» – 2023, по ходу которой Клебо переписал таблицу рекордов. Теперь на его счету самая длинная победная серия и наибольшее количество выигранных этапов многодневки за карьеру.

Но можно ли считать его победу полноценной без участия российских лыжников? Или триумф Йоханнеса, который без главных соперников выигрывал легко и непринуждённо, – это позор мировых лыж?

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, сначала нужно ответить на другой. Можно ли считать полноценной победу Александра Большунова на «Тур де Ски» – 2021? Ведь тогда норвежские лыжники не участвовали в многодневке и пропустили часть этапов Кубка мира.

Как по мне, ответ на этот вопрос однозначный – победа не просто полноценная, а красивая, убедительная, заслуженная! Большунов добился потрясающего достижения вне зависимости от того, кто был у него в соперниках. Он ведь бежал не спустя рукава, а бился в каждой гонке, отдавал на трассе всё, на что был способен его организм.

И когда Саша победил, разве наши депутаты и спортивные чиновники говорили, что победа обесценена неучастием главных конкурентов? Вовсе нет. Все в один голос отмечали, что это проблема норвежцев, а не Большунова.

Давайте представим, что сейчас в той же ситуации, что Клебо, оказался бы любой из россиян – Большунов, Сергей Устюгов, Савелий Коростелёв, Илья Семиков, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев. В России говорили бы, что так выигрывать может кто угодно? Нет, мы все радовались бы тому, что наш лыжник вновь выиграл крутую многодневку.

Да, то, что происходило на «Тур де Ски» – 2023 в плане борьбы с Клебо, иначе как позором назвать нельзя. Никто не посмел бросить вызов Йоханнесу даже в тех гонках, где у него изначально было меньше шансов. Но это проблемы не Клебо, а всех остальных. К чемпиону никаких вопросов нет и быть не может. Он что — должен был специально проигрывать, чтобы сделать многодневку интереснее?