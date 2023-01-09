Свищёв: Клебо побеждает без россиян, но понимает, что он не самый сильный

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал успех норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» в отсутствие спортсменов из России.
«Мы не забыли прошлогоднюю интригу, как российские спортсмены боролись с Клебо. Йоханнес побеждает без россиян и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный», — цитирует Свищёва Metaratings.ru.
19 октября 2022 года президент МОК Томас Бах призвал международные спортивные федерации продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 октября FIS утвердила дисквалификацию спортсменов из России и Беларуси на весь сезон-2022/2023. Поводом для санкций послужило начало специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.