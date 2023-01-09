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1 час назад

Свищёв: Клебо побеждает без россиян, но понимает, что он не самый сильный

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал успех норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» в отсутствие спортсменов из России.

Свищёв: Клебо побеждает без россиян, но понимает, что он не самый сильный
Фото: BetassistBetassist

«Мы не забыли прошлогоднюю интригу, как российские спортсмены боролись с Клебо. Йоханнес побеждает без россиян и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный», — цитирует Свищёва Metaratings.ru.

19 октября 2022 года президент МОК Томас Бах призвал международные спортивные федерации продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 октября FIS утвердила дисквалификацию спортсменов из России и Беларуси на весь сезон-2022/2023. Поводом для санкций послужило начало специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Томас Бах,Дмитрий Свищев,Госдума,
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