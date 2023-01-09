Губерниев: Клебо сейчас великолепен

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу лыжника национальной команды Норвегии Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» — 2023.
«Если бы американцы выступили на Олимпиаде-80, а советские спортсмены — на Олимпиаде-84, ситуация была бы иной? Нельзя переписать протокол. Клебо сейчас великолепен. Было бы ему трудн
Наше отсутствие на соревнованиях — это же не проблема Клебо. Увы, это наши проблемы», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
1 марта 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине запретила россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Осенью санкции были продлены на весь сезон-2022/2023.