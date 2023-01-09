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1 час назад

Губерниев: Клебо сейчас великолепен

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу лыжника национальной команды Норвегии Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» — 2023.

Губерниев: Клебо сейчас великолепен
Фото: BetassistBetassist

«Если бы американцы выступили на Олимпиаде-80, а советские спортсмены — на Олимпиаде-84, ситуация была бы иной? Нельзя переписать протокол. Клебо сейчас великолепен. Было бы ему трудн

Наше отсутствие на соревнованиях — это же не проблема Клебо. Увы, это наши проблемы», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине запретила россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Осенью санкции были продлены на весь сезон-2022/2023.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Дмитрий Губерниев,
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