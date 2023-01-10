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1 час назад

Клебо ответил на вопрос о планах на чемпионат мира

Матч ТВ

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о том, собирается ли он принять участие во всех гонках на предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам в словенской Планице.

Клебо ответил на вопрос о планах на чемпионат мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мой план заключается в том, чтобы выложиться на максимум. Но прямо сейчас я не знаю, получится ли сделать это, — привело слова норвежца издание TV2.

Ранее Клебо выиграл многодневку «Тур де Ски», завоевав золотые медали в шести гонках подряд.

Чемпионат мира пройдет с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены пропустят соревнования из за отстранения со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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