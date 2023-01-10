Клебо ответил на вопрос о планах на чемпионат мира

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о том, собирается ли он принять участие во всех гонках на предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам в словенской Планице.
— Мой план заключается в том, чтобы выложиться на максимум. Но прямо сейчас я не знаю, получится ли сделать это, — привело слова норвежца издание TV2.
Ранее Клебо выиграл многодневку «Тур де Ски», завоевав золотые медали в шести гонках подряд.
Чемпионат мира пройдет с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены пропустят соревнования из за отстранения со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).