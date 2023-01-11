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1 час назад

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам

Чемпионат.com

12-15 января в Сыктывкаре пройдёт шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 января

14:30 — Женщины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

14:40 — Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

13 января

11:00 — Женщины. Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль

12:30 — Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км, свободный стиль

15 января

11:00 — Женщины, скиатлон 15 км

12:30 — Мужчины, скиатлон 30 км

В расписании указано московское время.

Лыжный спорт,
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