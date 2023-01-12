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1 час назад

В FIS заявили, что продолжают проверять российских лыжников на допинг

ТАССиещё 2

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продолжает тестировать на допинг российских спортсменов, несмотря на то что в текущем сезоне они лишены права выступать на турнирах под эгидой организации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе FIS.

В FIS продолжат проверять российских лыжников на допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тестирование в России все еще продолжается, несмотря на действующий запрет, - сказал представитель пресс-службы. - Российское антидопинговое агентство и FIS проводят тесты, а российские спортсмены, как обычно, включены в пулы тестирования".

Ранее шведский лыжник Калле Хальварссон в интервью норвежскому изданию Nettavisen заявил, что не уверен в допинговой чистоте российских лыжников, которые, по его мнению, в настоящее время остаются вне контроля международных антидопинговых служб. Швед считает, что перед тем, как вернуть россиян на международные старты, их следует продержать на карантине, во время которого они должны пройти тщательную проверку на допинг.

В октябре FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,
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