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35 минут назад

Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

ТАССиещё 1

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Об этом ТАСС в среду сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января, в четверг и пятницу пройдут спринт классическим стилем и индивидуальная гонка свободным стилем, в воскресенье - скиатлон. В заключительной гонке этапа Устюгов изначально стартовать не планировал.

"В спринте Сергей не выступит, - сообщил Крамер. - Но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте".

Два предыдущих спринта в рамках Кубка России отметились столкновением Устюгова с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, это произошло в конце декабря в Красногорске. В первой гонке Большунов подрезал Устюгова, во второй лыжники повалили друг друга на скоростном спуске. После первого инцидента Устюгов отказался пожимать руку Большунову, после второго случая Большунов назвал действия соперника умышленными.

Устюгову 30 лет, на Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал золотую медаль в эстафете. Две золотые награды чемпионата мира он завоевал в 2017 году, на его счету также четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Лыжный спорт,Маркус Крамер,Сергей Устюгов,
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