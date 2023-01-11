Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Об этом ТАСС в среду сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

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Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января, в четверг и пятницу пройдут спринт классическим стилем и индивидуальная гонка свободным стилем, в воскресенье - скиатлон. В заключительной гонке этапа Устюгов изначально стартовать не планировал.

"В спринте Сергей не выступит, - сообщил Крамер. - Но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте".

Два предыдущих спринта в рамках Кубка России отметились столкновением Устюгова с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, это произошло в конце декабря в Красногорске. В первой гонке Большунов подрезал Устюгова, во второй лыжники повалили друг друга на скоростном спуске. После первого инцидента Устюгов отказался пожимать руку Большунову, после второго случая Большунов назвал действия соперника умышленными.