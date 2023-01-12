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19 минут назад

Глава ФЛГР Вяльбе назвала двух лыжников, способных работать в политике

Газета.Ruиещё 2

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы российских спортсменов стать депутатами.

Вяльбе назвала двух лыжников, способных работать в политике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом? Сложно сказать, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные.

А вообще мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Ранее Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова.

Напомним, спортсмены неоднократно обменивались колкостями на соревнованиях нынешнего сезона. 27 декабря в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и, предположительно, получил сотрясение мозга. Оба спортсмена снялись со следующей гонки.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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