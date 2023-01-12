Вяльбе назвала двух лыжников, способных работать в политике

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы российских спортсменов стать депутатами.
«Кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом? Сложно сказать, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные.
А вообще мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Ранее Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова.
Напомним, спортсмены неоднократно обменивались колкостями на соревнованиях нынешнего сезона. 27 декабря в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и, предположительно, получил сотрясение мозга. Оба спортсмена снялись со следующей гонки.