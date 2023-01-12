Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова

В конфликте олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова виноваты в первую очередь судьи соревнований. Такое мнение высказала в интервью «Матч ТВ» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
По ее словам, во время соревнований этого сезона спортсмены не раз обменивались колкостями. Так, в гонке на Кубке России Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Ему было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам». После этого спортсмены обменялись нелицеприятными комментариями в адрес друг друга.
Кроме того, в полуфинале спринта на этапе Кубка России Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и, предположительно, получил сотрясение мозга.
Как отметила Вяльбе, с самого начала в ситуацию должны были вмешаться судьи. По ее мнению, вынесение желтой карточки было бы достаточно.
«Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Наверное, не столько даже я бы сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?». Все таки в первую очередь, как я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились», - сказала она.
Она также добавила, что намерена провести воспитательную беседу с каждым из них.