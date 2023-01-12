Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова

Елена Прошина

В конфликте олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова виноваты в первую очередь судьи соревнований. Такое мнение высказала в интервью «Матч ТВ» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, во время соревнований этого сезона спортсмены не раз обменивались колкостями. Так, в гонке на Кубке России Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Ему было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам». После этого спортсмены обменялись нелицеприятными комментариями в адрес друг друга.

Кроме того, в полуфинале спринта на этапе Кубка России Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и, предположительно, получил сотрясение мозга.

Как отметила Вяльбе, с самого начала в ситуацию должны были вмешаться судьи. По ее мнению, вынесение желтой карточки было бы достаточно.

Большунов получил предупреждение после инцидента с Устюговым

«Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Наверное, не столько даже я бы сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?». Все таки в первую очередь, как я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились», - сказала она.

Она также добавила, что намерена провести воспитательную беседу с каждым из них.

Лыжный спорт,Видео,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители