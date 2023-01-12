Вяльбе рассказала о своем отношении к СССР

«Отношусь очень положительно. Хотела бы многое вернуть из Советского Союза. Что? Что касается спорта, ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.