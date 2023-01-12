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22 минуты назад

Вяльбе рассказала о своем отношении к СССР

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к СССР.

Вяльбе рассказала о своем отношении к СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отношусь очень положительно. Хотела бы многое вернуть из Советского Союза. Что? Что касается спорта, ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.

Сейчас такой поддержки не хватает. Сейчас все совсем по-другому. Но мы хотели рыночную экономику, мы к ней пришли. Родители за многое платят», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Занимает должность президента ФЛГР с 2010 года.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее Вяльбе назвала двух лыжников, способных работать в политике.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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