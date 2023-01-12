"Задушила бы ее": Вяльбе о Степановой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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– Вам не очень нравится активность Вероники Степановой...

– Да нет, слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится... Я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает.

Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против.

Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится.