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1 час назад

Вяльбе о Степановой в медиа: «Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, задушила бы ее. Конечно, она не сидит целыми днями над текстами»

Sports.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

"Задушила бы ее": Вяльбе о Степановой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Вам не очень нравится активность Вероники Степановой...

– Да нет, слушайте, мы уже это проехали. Нравится или не нравится... Я не хочу казаться какой-то старой скрягой, которая ничего не понимает.

Просто мое глубокое убеждение: если человек занимается чем-то серьезно, то он должен себя полностью этому посвятить. Ради бога, может, она будет супердепутатом или хорошим журналистом. Я буду не против.

Если бы я знала, что она все это пишет сама, наверное, я бы ее в итоге задушила, потому что на это нужно слишком много времени. Пока она еще молодая, она успевает восстанавливаться. Пройдет еще немного времени, и ситуация изменится.

Конечно, ей пишут, она не сидит целыми днями над текстами. Я не против новых веяний, я только за то, что талантливый человек должен раскрыться в спорте, раз в него пришел, – ответила Вяльбе.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,
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