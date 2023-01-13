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1 час назад

Устюгов рассказал об общении с Большуновым после конфликта во время гонки

Lenta.ruиещё 2

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об общении с соотечественником Александром Большуновым после конфликта во время гонки на пятом этапе Кубка России. Его слова приводит «Чемпионат».

Устюгов рассказал об общении с Большуновым после конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что после случившегося в Красногорске решил отправить Большунову сообщение.

«Написал: "Как дела? Надеюсь, без травм?" Он ответил: "Все нормально". Больше не общались», — подчеркнул он.

Большунов и Устюгов столкнулись 27 декабря 2022 года в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами.

25 декабря после спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию. Финишировавший вторым Большунов тогда получил устное предупреждение от судей.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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