Устюгов рассказал об общении с Большуновым после конфликта

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об общении с соотечественником Александром Большуновым после конфликта во время гонки на пятом этапе Кубка России. Его слова приводит «Чемпионат».

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Спортсмен заявил, что после случившегося в Красногорске решил отправить Большунову сообщение.

«Написал: "Как дела? Надеюсь, без травм?" Он ответил: "Все нормально". Больше не общались», — подчеркнул он.

Большунов и Устюгов столкнулись 27 декабря 2022 года в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами.