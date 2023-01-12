Лыжник Большунов оборудовал у дома персональную трассу длиной более 10 км

"Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 километра конькового круга и еще отдельно вдоль реки 7 километров "классики". Сначала с квадроциклом, потом с "Бураном" там работали. Приезжали ребята из Челябинска и помогали. Они производят оборудование, и мы договорились", - сказал Большунов.