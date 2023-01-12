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1 час назад

Лыжник Большунов оборудовал у дома персональную трассу длиной более 10 км

ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов для тренировок оборудовал у своего дома персональную лыжную трассу длиной более 10 километров. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

Лыжник Большунов оборудовал у дома персональную трассу длиной более 10 км
Фото: ТАССТАСС

"Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 километра конькового круга и еще отдельно вдоль реки 7 километров "классики". Сначала с квадроциклом, потом с "Бураном" там работали. Приезжали ребята из Челябинска и помогали. Они производят оборудование, и мы договорились", - сказал Большунов.

Этап Кубка России в Сыктывкаре проходит с 12 по 15 января. В четверг состоялся спринт классическим стилем, в нем победил двукратный бронзовый призер олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев, Большунов финишировал вторым, в соревнованиях среди женщин лучшей была олимпийская чемпионка Наталья Непряева. В пятницу пройдет индивидуальная гонка свободным стилем, в воскресенье - скиатлон.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Александр Большунов,Александр Терентьев,
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