«Новогодние праздники дали о себе знать немного» — лыжница Непряева

— Уже такое состояние, что я чувствую: пора опять потренироваться. Потому что все таки новогодние праздники дали о себе знать немножко, ха ха. Чувствуется, что уже такой небольшой спад, небольшая растренированность есть. Но мы сейчас едем на сбор, поэтому я не волнуюсь, все по плану, — сказала Непряева.