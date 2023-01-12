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1 час назад

«Новогодние праздники дали о себе знать немного» — лыжница Непряева

Матч ТВ

Лыжница Наталья Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ» сказала, что чувствует небольшой спад формы после новогодних праздников.

«Новогодние праздники дали о себе знать немного» — лыжница Непряева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четверг Непряева одержала победу в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

— Уже такое состояние, что я чувствую: пора опять потренироваться. Потому что все таки новогодние праздники дали о себе знать немножко, ха ха. Чувствуется, что уже такой небольшой спад, небольшая растренированность есть. Но мы сейчас едем на сбор, поэтому я не волнуюсь, все по плану, — сказала Непряева.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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