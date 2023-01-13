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1 час назад

Александр Большунов одержал уверенную победу в «разделке» на этапе КР в Сыктывкаре

Чемпионат.com

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла «разделка» на 15 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Серебро взял Артём Мальцев. Бронзовую награду завоевали Алексей Шемякин и Илья Порошкин.

Большунов одержал победу в «разделке» на этапе КР в Сыктывкаре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжные гонки. Кубок России. Шестой этап. Сыктывкар. Коньковая разделка. 15 км

1. Александр Большунов — 33.43,1.

2. Артём Мальцев — отставание + 47,1

3. Алексей Шемякин и Илья Порошкин +47,9.

5. Алексей Червоткин +50,4.

6. Андрей Мельниченко +52,3.

7. Антон Тимашов +57,9.

8. Денис Спицов +59,0.

9. Иван Якимушкин +1.00,3

10. Евгений Белов +1.05,0.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Илья Порошкин,Денис Спицов,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Артем Мальцев,Андрей Мельниченко,Евгений Белов,
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