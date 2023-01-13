Большунов одержал победу в «разделке» на этапе КР в Сыктывкаре

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла «разделка» на 15 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Серебро взял Артём Мальцев. Бронзовую награду завоевали Алексей Шемякин и Илья Порошкин.