Российский лыжник пожаловался на отношение к себе со стороны Вяльбе

Российский лыжник Алексей Шемякин пожаловался на отношение к себе со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен описал происходящее фразой «все, кто сборная — это семья, а остальные — никто».

«Когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит: "Ну извини, парень, ты лошара". И пошла [Андрея] Мельниченко обнимать, целовать. Это некрасиво», — поделился он и отметил, что сборную носят на руках.

В раздельной гонке свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре Шемякин изначально финишировал третьим, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Однако после дополнительной проверки его лишили бронзовой медали.