Лыжница Каплина рассказала, что возит с собой в багаже на соревнования

А из неспортивного у меня, помимо вышивки, всегда с собой книги и барабанные палочки. Какой предмет заменяет мне барабан? На что взгляд упадет. Собственные ноги, кровать — или просто в воздухе ритм отбиваю, — сказала Каплина RT.