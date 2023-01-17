Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Каплина рассказала, что возит с собой в багаже на соревнования

Матч ТВ

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, что из неспортивной экипировки возит с собой на соревнования в багаже.

Лыжница Каплина рассказала, что возит с собой в багаже на соревнования
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Платье было — я взяла его с собой, чтобы надеть на Новый год. Но сейчас уже отправила обратно домой. А вот без каблуков пришлось обойтись — надела под платье ботинки.

А из неспортивного у меня, помимо вышивки, всегда с собой книги и барабанные палочки. Какой предмет заменяет мне барабан? На что взгляд упадет. Собственные ноги, кровать — или просто в воздухе ритм отбиваю, — сказала Каплина RT.

Ранее Каплина одержала победу в масс старте на 12,5 километров на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

Лыжный спорт,Елизавета Каплина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители