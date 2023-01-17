Лыжница Каплина рассказала, что возит с собой в багаже на соревнования

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, что из неспортивной экипировки возит с собой на соревнования в багаже.
— Платье было — я взяла его с собой, чтобы надеть на Новый год. Но сейчас уже отправила обратно домой. А вот без каблуков пришлось обойтись — надела под платье ботинки.
А из неспортивного у меня, помимо вышивки, всегда с собой книги и барабанные палочки. Какой предмет заменяет мне барабан? На что взгляд упадет. Собственные ноги, кровать — или просто в воздухе ритм отбиваю, — сказала Каплина RT.
Ранее Каплина одержала победу в масс старте на 12,5 километров на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.