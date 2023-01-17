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1 час назад

Лыжница Степанова: «У нас спорт индивидуальный. Мне необязательно понимать партнера по команде»

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова объяснила в колонке на «Матч ТВ», почему лучшие представители ее вида спорта тренируются в одиночку.

Лыжница Степанова объяснила одиночные тренировки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— У нас спорт индивидуальный. Мне необязательно понимать партнера по команде. Мало того, в одной команде тренируются будущие соперники на лыжне. Мне, признаюсь, все равно, кто меня обыграл — девушки из группы Сорина, Бородавко или Перевозчикова, мы конкуренты так или иначе. Да, кто то острее переживает, я обычно не очень расстраиваюсь поражениям, особенно когда они объективны. Но в целом все равно — все друг другу соперники, мы не «делим гол на всю команду».

Наверное, вас удивляет, что лидеры нашей сборной предпочитают тренироваться в одиночестве. Кто то совсем сам по себе, кто то в группе, но всегда или почти всегда отдельно, по своей программе.
За границей так уже много лет тренируется Йоханнес Клебо, у него фактически своя мини команда. С прошлого года нет как таковой женской сборной Швеции — там все либо разбились по тренировочным парам, либо вообще тренируются в одиночку.
Как видите, речь о лучших, ведущих лыжниках мира, — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Степанова на Олимпийских играх в Пекине завоевала золото в эстафете.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Йоханнес Клэбо,
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