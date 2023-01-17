Федерация лыжных гонок РФ вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вела ошибочный подсчет очков на этапах Кубка России в сезоне-2022/23.
Как сообщает телеграм-канал «Лыжная классика», 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков в общем зачете (в частности, схема менялась для первых 14 мест в гонках). Однако до шестого этапа соревнований (который завершился на прошлой неделе в Сыктывкаре) подсчет велся в прежнем формате.
«Параллельно мы обратились в ФЛГР за разъяснениями и в итоге общими усилиями мы выяснили, что действительно имела место ошибка и с самого начала сезона-2022/23 очки следовало считать по
Вчера ФЛГР оперативно устранила ошибку и пересчитала рейтинг спортсменов и зачеты Кубка России», – говорится в сообщении «Лыжной классики».