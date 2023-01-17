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1 час назад

Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачетов были пересчитаны

Sports.ru

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вела ошибочный подсчет очков на этапах Кубка России в сезоне-2022/23.

Федерация лыжных гонок РФ вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает телеграм-канал «Лыжная классика», 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков в общем зачете (в частности, схема менялась для первых 14 мест в гонках). Однако до шестого этапа соревнований (который завершился на прошлой неделе в Сыктывкаре) подсчет велся в прежнем формате.

«Параллельно мы обратились в ФЛГР за разъяснениями и в итоге общими усилиями мы выяснили, что действительно имела место ошибка и с самого начала сезона-2022/23 очки следовало считать по

Вчера ФЛГР оперативно устранила ошибку и пересчитала рейтинг спортсменов и зачеты Кубка России», – говорится в сообщении «Лыжной классики».

Лыжный спорт,
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