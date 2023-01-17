Федерация лыжных гонок РФ вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23

Как сообщает телеграм-канал «Лыжная классика», 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков в общем зачете (в частности, схема менялась для первых 14 мест в гонках). Однако до шестого этапа соревнований (который завершился на прошлой неделе в Сыктывкаре) подсчет велся в прежнем формате.