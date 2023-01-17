Бронзовый призер Олимпиады в Пекине рассказал о гонках на российских трассах

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине Карим Халили рассказал «Матч ТВ» об особенностях биатлонных соревнований в России.Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. В данный момент проходит Кубок России по биатлону, который завершится в феврале.
— Вы привыкли к трассам на международных стартах. А внутри России они чем то удивляют?
— В принципе, в России все трассы нам тоже знакомы, мы на них уже соревновались. Ничего нового в этом плане нет. Конечно, есть разница с европейскими трассами. У нас более длинные, затяжные подъемы, а в Европе все трассы более скоростные.
— То есть тут специфика другая? Нужно работать больше.
— Да, возможно. Отмечу, что в Европе более быстрый снег, нужно уметь поддерживать скорость на протяжении всей гонки.
— У нас снег медленный из за более морозной погоды?
— Ну, конечно, у нас тут минус 30 градусов было полдекабря, и даже в Рыбинске перед соревнованиями было очень холодно. Снег здесь перемороженный, не успевает отходить от таких температур. Это хорошо чувствовалось в первых гонках.
— Лыжники не особо жаловались на мороз, хотя гонялись в минус 25. Но у вас же винтовки, пули, нужно ложиться на промерзшие коврики. Каково выступать в такую погоду?
— Самая большая проблема на пристрелке и стрельбе. Замерзаешь именно в тот момент, когда тебе приходится останавливаться, перезаряжаться и т. д. Эти паузы создают основной дискомфорт. Конечно, если выйдешь просто кататься в такой мороз, можно потеплее одеться, заклеить лицо и особых проблем не будет, — сказал Халили «Матч ТВ».