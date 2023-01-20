«Привыкнуть к такому невозможно». Лыжник Терентьев — о победах над Александром Большуновым

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. «Честно говоря, привыкнуть к такому невозможно. Просто в один момент я понял, что могу бороться и выигрывать даже у Саши. Это действительно реально! А потом и победы приходят. Конечно, без поражений тоже не обходится, но ведь они все в борьбе», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным. Напомним, российский лыжник Александр Большунов уверенно занял первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре 15 января. В настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).