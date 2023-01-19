Немецкая фирма отказалась продать палки российскому лыжнику

Российский лыжник Александр Терентьев, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, рассказал, что немецкая фирма Leki отказалась продать ему лыжные палки. Об этом пишет «Чемпионат».

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Терентьев рассказал, что желал приобрести палки известного немецкого бренда Leki, готов был выложить свои деньги.

Спортсмен уточнил, что обратился за помощью к тренеру Маркусу Крамеру. Тот обратился непосредственно к производителям, попросил продать шесть пар для лыжника российской сборной. Фирма ответила ему отказом.

По словам лыжника, приобрести палки такого высокого качества и такой ростовки можно только у производителей. Он добавил, что в России есть инвентарь от немецкого бренда, но его недостаточно, и он не подходит атлету по ряду параметров.

Кроме того, стоимость палок Leki в российских магазинах составляет 37 тыс. рублей за пару, что достаточно много, резюмировал Терентьев.