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56 минут назад

Немецкая фирма отказалась продать палки российскому лыжнику

Илья Родин

Российский лыжник Александр Терентьев, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, рассказал, что немецкая фирма Leki отказалась продать ему лыжные палки. Об этом пишет «Чемпионат».

Немецкая фирма отказалась продать палки российскому лыжнику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Терентьев рассказал, что желал приобрести палки известного немецкого бренда Leki, готов был выложить свои деньги.

Спортсмен уточнил, что обратился за помощью к тренеру Маркусу Крамеру. Тот обратился непосредственно к производителям, попросил продать шесть пар для лыжника российской сборной. Фирма ответила ему отказом.

По словам лыжника, приобрести палки такого высокого качества и такой ростовки можно только у производителей. Он добавил, что в России есть инвентарь от немецкого бренда, но его недостаточно, и он не подходит атлету по ряду параметров.

Кроме того, стоимость палок Leki в российских магазинах составляет 37 тыс. рублей за пару, что достаточно много, резюмировал Терентьев.

Ранее сообщалось, что немецких шахматистов лишат субсидий в том случае, если они примут участие в проходящих в России и Белоруссии турнирах.

Лыжный спорт,Маркус Крамер,Александр Терентьев,
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