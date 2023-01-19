Немецкая фирма отказалась продать палки российскому лыжнику

Российский лыжник Александр Терентьев, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, рассказал, что немецкая фирма Leki отказалась продать ему лыжные палки. Об этом пишет «Чемпионат».
Терентьев рассказал, что желал приобрести палки известного немецкого бренда Leki, готов был выложить свои деньги.
Спортсмен уточнил, что обратился за помощью к тренеру Маркусу Крамеру. Тот обратился непосредственно к производителям, попросил продать шесть пар для лыжника российской сборной. Фирма ответила ему отказом.
По словам лыжника, приобрести палки такого высокого качества и такой ростовки можно только у производителей. Он добавил, что в России есть инвентарь от немецкого бренда, но его недостаточно, и он не подходит атлету по ряду параметров.
Кроме того, стоимость палок Leki в российских магазинах составляет 37 тыс. рублей за пару, что достаточно много, резюмировал Терентьев.
Ранее сообщалось, что немецких шахматистов лишат субсидий в том случае, если они примут участие в проходящих в России и Белоруссии турнирах.