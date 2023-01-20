Лыжник Терентьев прокомментировал слухи о конфликте с Большуновым

«Люди домысливают то, чего не было на самом деле — что у нас конфликт, что Саша Большунов зазнался. Да вы что, ребята? В Пекине после гонки уже в шатре для переодевания Саня подошел ко мне и тепло поздравил. Но этого же никто не видел. Зато раздули историю, как он после финиша командника сидел под курткой и не вставал», — передает слова Терентьева «Чемпионат.com».