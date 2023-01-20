Лыжник Терентьев прокомментировал слухи о конфликте с Большуновым

Двукратный бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Пекине по лыжным гонкам Александр Терентьев опроверг слухи о конфликте с лидером сборной России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым на Играх-2022.
После командного спринта во время телетрансляции не показали, как Большунов поздравляет партнера по команде с бронзовой наградой, после чего в СМИ стали появляться сообщения о плохих отношениях российских лыжников.
«Люди домысливают то, чего не было на самом деле — что у нас конфликт, что Саша Большунов зазнался. Да вы что, ребята? В Пекине после гонки уже в шатре для переодевания Саня подошел ко мне и тепло поздравил. Но этого же никто не видел. Зато раздули историю, как он после финиша командника сидел под курткой и не вставал», — передает слова Терентьева «Чемпионат.com».
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.
МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее Норвежская федерация футбола наняла бывшего футболиста местной национальной команды, «Валенсии» и «Астон Виллы» Джон Карью на должность работы с перспективными молодыми игроками.