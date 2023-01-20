«Это обоюдно»: Терентьев объяснил отсутствие общения с иностранными спортсменами

Двукратный призер Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал «Чемпионату», почему не общается с иностранными спортсменами.
«Даже до февраля 2022-го ни с кем из иностранцев особо не общался. Только на уровне привет-пока. Это обоюдно. Возможно, нас останавливал языковой барьер, поскольку я не могу сказать, что хорошо говорю по-английски. При этом понимаю все. Ну и во время соревнований не до общения, на самом деле. После финиша ты общаешься только со своей командой. Те же норвежцы тоже между собой говорят», - сказал спортсмен.
По его словам, с норвежским лыжником Эриком Вальнесом он перекидывался короткими фразами, а с Йоханнесом Клебо ни разу не общался.
«Только на награждениях на Кубке мира в Руке и на Олимпиаде в Пекине руки пожимали и поздравляли друг друга, но это не общение», — сказал Терентьев.
Ранее Терентьев рассказал, что немецкая фирма отказалась продать ему лыжные палки. За помощью он обратился к тренеру итальянской сборной Маркусу Крамеру, однако тому отказали в продаже.