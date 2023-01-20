«Это обоюдно»: Терентьев объяснил отсутствие общения с иностранными спортсменами

«Даже до февраля 2022-го ни с кем из иностранцев особо не общался. Только на уровне привет-пока. Это обоюдно. Возможно, нас останавливал языковой барьер, поскольку я не могу сказать, что хорошо говорю по-английски. При этом понимаю все. Ну и во время соревнований не до общения, на самом деле. После финиша ты общаешься только со своей командой. Те же норвежцы тоже между собой говорят», - сказал спортсмен.