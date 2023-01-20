«Это нездоровая борьба». Терентьев о противостоянии Большунова и Устюгова

«Если бы всё обошлось без падений, ушибов и крови – всё было бы нормально. Но с такими подрезаниями, которые привели к травмам, это уже нездоровая борьба. Лучше обходиться без такого. У меня ничего подобного не было ни на взрослом, ни на юниорском уровне. Конечно, случались падения, после которых эмоции бурлили, но всё было в предел