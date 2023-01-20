Терентьев объяснил, почему не общался с иностранцами на Кубке мира

— Даже до февраля 2022 го ни с кем из иностранцев особо не общался. Только на уровне привет пока. Это обоюдно. Возможно, нас останавливал языковой барьер, поскольку я не могу сказать, что хорошо говорю по английски. При этом понимаю всё. Ну и во время соревнований не до общения, на самом деле. После финиша ты общаешься только со своей командой. Те же норвежцы тоже между собой говорят.



С Клебо ни разу не общался. С Эриком Вальнесом — да, перекидывались короткими фразами, а с Йоханнесом не обменялись ни одним словом. Ну только на награждениях на Кубке мира в Руке и на Олимпиаде в Пекине руки пожимали и поздравляли друг друга, но это не общение, — сказал Терентьев «Чемпионату».