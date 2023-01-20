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1 час назад

Терентьев объяснил, почему не общался с иностранцами на Кубке мира

Матч ТВ

Двукратный бронзовый призер Олимпиады 2022 российский лыжник Александр Терентьев признался, что не общался с иностранными спортсменами на международных турнирах из за языкового барьера и нехватки времени.

Терентьев объяснил, почему не общался с иностранцами на Кубке мира
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

— Даже до февраля 2022 го ни с кем из иностранцев особо не общался. Только на уровне привет пока. Это обоюдно. Возможно, нас останавливал языковой барьер, поскольку я не могу сказать, что хорошо говорю по английски. При этом понимаю всё. Ну и во время соревнований не до общения, на самом деле. После финиша ты общаешься только со своей командой. Те же норвежцы тоже между собой говорят.

С Клебо ни разу не общался. С Эриком Вальнесом — да, перекидывались короткими фразами, а с Йоханнесом не обменялись ни одним словом. Ну только на награждениях на Кубке мира в Руке и на Олимпиаде в Пекине руки пожимали и поздравляли друг друга, но это не общение, — сказал Терентьев «Чемпионату».

Лыжный спорт,Эрик Вальнес,Александр Терентьев,
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