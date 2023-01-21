Клебо одержал 60-ю победу на Кубке мира

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа стала 60-й для спортсмена.