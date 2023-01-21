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1 час назад

Клебо одержал 60-ю победу на Кубке мира

Чемпионат.com

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа стала 60-й для спортсмена.

Клебо одержал 60-ю победу на Кубке мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38. 2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды. 3. Яник Рибли (Швейцария) + 1,34.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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