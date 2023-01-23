Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: календарь соревнований

Вчера, 22 января, завершились соревнования в рамках пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

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Шестой этап. Ле Рус, Франция

27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 января – спринт, классический стиль

29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

Седьмой этап. Тоблах, Италия

3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км

Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.

Восьмой этап. Осло, Норвегия

11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

Девятый этап. Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль 10-й этап. Фалун, Швеция 17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)

11-й этап. Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль

12-й этап. Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль 26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.