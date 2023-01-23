Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: календарь соревнований

Вчера, 22 января, завершились соревнования в рамках пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
Шестой этап. Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
Седьмой этап. Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км
Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.
Восьмой этап. Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
Девятый этап. Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль 10-й этап. Фалун, Швеция 17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)
11-й этап. Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль
12-й этап. Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль 26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).