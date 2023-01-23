Легков назвал главную задачу Специальной Олимпиады России

"Здесь большое количество участников, они бегают, соревнуются, - сказал Легков. - Медали - это не самое главное. Главное - дать участникам почувствовать, что мы вместе, они важны, нужны и они такие же, как все. Здорово, что мы продолжаем соревноваться, и слава богу, что у нас есть дружественные страны, и мы можем соревноваться вместе".