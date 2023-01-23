Легков назвал главную задачу Специальной Олимпиады России

Главная задача Единых игр Специальной Олимпиады России заключается не в завоевании медалей, а в возможности спортсменам с нарушениями интеллекта почувствовать, что они такие же, как все. Такое мнение журналистам в понедельник высказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
В понедельник Легков провел разминку на снегоступах для участников соревнований.
"Здесь большое количество участников, они бегают, соревнуются, - сказал Легков. - Медали - это не самое главное. Главное - дать участникам почувствовать, что мы вместе, они важны, нужны и они такие же, как все. Здорово, что мы продолжаем соревноваться, и слава богу, что у нас есть дружественные страны, и мы можем соревноваться вместе".
Единые игры Специальной Олимпиады России среди спортсменов с нарушением интеллекта проходят в Казани с 22 по 26 января. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады. Участие в Единых играх Специальной Олимпиады России принимают спортсмены из 59 регионов страны, а также атлеты из Белоруссии.