Степанова рассказала, сколько пар кроссовок хранится у нее дома

— У меня дома на полках примерно десять двенадцать пар кроссовок: для разных видов пересеченной местности, для стадиона и асфальта, для лета и зимы, «дышащие» и водонепроницаемые, с шипами для льда и для силовых работ в зале. Разумеется, практически все выбраны и куплены самой — ни один спонсор в лыжных гонках все это предоставить не сможет или не захочет. Даже Клебо, насколько знаю, получает несколько пар кроссовок, остальное покупает сам.



В чемодан помещаются лишь две пары (там ведь еще лыжные ботинки должны поехать). Выбор должен быть правильным, в кроссовках для асфальта не побегаешь по пересеченной местности. Откровенно говоря, не понимаю, как наши мужчины лыжники все умудряются с собой брать — уж их ботинки и кроссовки явно больше моих места занимают! — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».