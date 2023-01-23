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57 минут назад

Степанова рассказала, сколько пар кроссовок хранится у нее дома

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что практически все ее кроссовки были выбраны и куплены лично, а не спонсорами.

Степанова рассказала, сколько пар кроссовок хранится у нее дома
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— У меня дома на полках примерно десять двенадцать пар кроссовок: для разных видов пересеченной местности, для стадиона и асфальта, для лета и зимы, «дышащие» и водонепроницаемые, с шипами для льда и для силовых работ в зале. Разумеется, практически все выбраны и куплены самой — ни один спонсор в лыжных гонках все это предоставить не сможет или не захочет. Даже Клебо, насколько знаю, получает несколько пар кроссовок, остальное покупает сам.

В чемодан помещаются лишь две пары (там ведь еще лыжные ботинки должны поехать). Выбор должен быть правильным, в кроссовках для асфальта не побегаешь по пересеченной местности. Откровенно говоря, не понимаю, как наши мужчины лыжники все умудряются с собой брать — уж их ботинки и кроссовки явно больше моих места занимают! — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Степанова на Олимпийских играх в Пекине завоевала золото в эстафете.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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