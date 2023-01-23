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1 час назад

«Я не считаю себя в чём-то виноватой». Вяльбе — о трансляциях лыжных гонок в России

Чемпионат.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с телеправами на трансляции лыжных гонок в России.

Вяльбе рассказала о трансляциях лыжных гонок в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения. Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Я не считаю себя в чём-то виноватой перед кем-либо. Но я как менеджер знаю и другое: сколько платит телевидение за право показывать другие виды спорта и какие суммы предлагались нам. Ребята, извините, но это крайне неприятно и неправильно.

Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России всё наоборот. Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им неинтересны», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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