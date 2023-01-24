Интервью с Еленой Вяльбе — о телетрансляциях лыжных гонок, конфликте Большунова и Устюгова, финансах, возвращении России

Телетрансляции, конфликт Большунова и Устюгова, контакты с международной федерацией. Босс русских лыж всё разложила по полочкам.

Сезон в российских лыжных гонках получается очень бодрым. Одно только противостояние Большунова и Устюгова чего стоит! Но и помимо их жёсткой борьбы жизнь в наших лыжах кипит. Глава ФЛГР Елена Вяльбе, разумеется, в курсе всех событий, радостей и горестей. И на экваторе сезона мы решили поговорить с ней о самых актуальных, можно сказать, наболевших темах.

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Телетрансляции. Финансы. Конфликт Большунова и Устюгова. Шемякин, которому не досталось бронзы. Возвращение на мировую арену. Елена Валерьевна, как и всегда, отвечала на все вопросы прямо, по существу.

«Вопросы по трансляциям мне можно не задавать»

– Елена Валерьевна, можно уже закрыть вопрос по поводу трансляций лыжных гонок на российском ТВ? – Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». И я думаю, что в целом мне вопросы можно больше не задавать. Вопросы о том, какие конкретно соревнования будут показаны, стоит задавать нынешнему правообладателю. Именно они решают, с кем и как сотрудничать, чтобы лыжные гонки были показаны.

– Почему именно «Телеспорт»? Других вариантов не было? – Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения. Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Я не считаю себя в чём-то виноватой перед кем-либо. Но я как менеджер знаю и другое: сколько платит телевидение за право показывать другие виды спорта и какие суммы предлагались нам. Ребята, извините, но это крайне неприятно и неправильно. Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России всё наоборот. Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им не интересны, вот и всё.

– А в целом финансовое положение ФЛГР устойчиво? Вы не афишируете, но видно, что на комбинезонах появилось название нового спонсора, обеспечен отличный призовой фонд на Кубке России. – Действительно, мы работаем и рады появлению ещё одного надёжного партнёра. Что касается финансов, все спортивные федерации вздохнут с облегчением, как только в «Законе о спорте» будет поставлена жирная точка в вопросе о спорте высших достижений.

– В каком плане? – В плане расходования средств, которые перечисляются на счёт федерации от ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр). Это большая проблема для всех. Сейчас мы не имеем права распоряжаться ими в полном объёме, только 20%. И эти деньги идут на детский спорт, на образование тренеров и судей – мы их перечисляем региональным федерациям. Остальные средства у нас лежат на отдельном счёте. Это уже серьёзная сумма. Хотелось бы понимать, куда и каким образом мы её можем расходовать. Пока это просто замороженные средства.

«Я что, на убой спортсменов веду?»

– Многие производители спортивного инвентаря и экипировки перестали сотрудничать с российскими компаниями и вообще работать в России. Наши спортсмены всем необходимым обеспечены? – Эта тема закрыта, на самом деле. Но иностранные производители хотят работать со сборной России и работают. Подробностей я рассказывать не буду. Скажу лишь, что все команды, начиная от взрослых и заканчивая юниорами, обеспечены абсолютно всем необходимым. Да и все иностранные федерации лыжных гонок понимают, что соревнования без России – утопия.

– А контакты с коллегами из международных федераций есть? – Пару недель назад было онлайн-совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS. До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живём обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял.

– Вы ещё в начале сезона говорили, что не собираетесь смотреть Кубок мира. Так и не смотрели ничего? Может, новости читаете? – Вообще ничего не смотрю и не читаю. Мне это просто не интересно – это принципиальная позиция. Я вообще не знаю, что там происходит. Больше того, я не смотрю не только Кубок мира по лыжным гонкам, но и Кубки мира по прыжкам на лыжах с трамплина и горным лыжам, чем раньше всегда интересовалась. Не интересуюсь и Кубком мира по биатлону, хотя в предыдущие сезоны поглядывала за тем, что там происходит. Меня интересуют только те соревнования, в которых участвуют российские спортсмены.

– Александр Терентьев в недавнем интервью высказал мнение, что в России лыжи не слишком популярны, раз их не показывают, а на стадионах собирается не так много болельщиков. Вы тоже сказали, что телевидению лыжи не интересны. – Я понимаю, что Саше хочется, чтобы на стадион ходили не по 150 болельщиков, а по 1500. Но не могу согласиться, что лыжи не популярны. Не стоит путать интерес к показу соревнований с популярностью. И та волна возмущения со стороны болельщиков, когда они не увидели российских лыжных гонок на ТВ, как раз и говорит о том, что наш вид спорта популярен. В отделения лыжных гонок ДЮСШ и СШОР по всей стране записывается очень много детей, а это очень важно. Да и болельщиков у нас колоссальное количество. Когда гонки проходят в выходные дни, на всех стадионах собиралось очень много зрителей. А проводить соревнования только в субботу и воскресенье мы просто не можем.

Многие недовольны тем, что гонки на последнем этапе в Сыктывкаре, например, не проводились в субботу, выходной остался не задействован, и вообще мы календарь не умеем составлять. У нас, в отличие от Кубка мира, этапы состоят из нескольких гонок, а не из двух. 99% спортсменов, участвующих в Кубке России, бегут всю программу. Бежать сегодня спринт, завтра — разделку, а послезавтра — скиатлон… Я что, на убой спортсменов веду, чтобы бегать в таком графике? Они все должны выступать N-ное количество лет. И я не буду никого слушать и ни под кого подстраиваться, на первом плане всегда будут интересы спортсменов, а не кого-то ещё.

– Такие ситуации, как с мешками на награждении в Чусовом или как плотная битва Большунова с Устюговым на гонках в Кирово-Чепецке и Красногорске, придают популярности лыжным гонкам? – Нет. Разве только для тех, кто во всём ищет жареное. У нас не шоу-бизнес, а очень серьёзный вид спорта. Говорят, спортсмены эмоции выплеснули на этих мешках и дальше всё ок? Не выплеснули. Всё ведь с лета началось, а закончилось не очень хорошо. Лучше обойтись без таких ситуаций. Со спортсменами я не беседовала на эту тему. Все они взрослые люди – сами разберутся.

«Я не бог, чтобы предсказать, когда отстранение закончится»

– Елена Валерьевна, что скажете о ситуации с Алексеем Шемякиным в разделке? Могли бы дать две медали? – Наверное, могли бы. Но ведь результаты не были равными. Пусть не на секунды, но всё равно они не равны. После финиша все результаты технические, определяются по чипам. Это не официальные протоколы. Затем судьи все результаты сверили по специальному оборудованию и внесли необходимые корректировки.

– То, что на Кубке России теперь бегут все лидеры сборной, позволило и остальным спортсменам, особенно молодым, понять свой уровень и подтянуться к тем, кто сильнее? – Безусловно. Я в начале сезона сказала, что наше отсутствие на Кубке мира – плохо. Но зато мы, тренеры, получили возможность увидеть всех, кто есть у нас в стране. Как правило, примерно 10-12 человек в сборной ничего, кроме чемпионата страны, в России не бежали. А с ними бы всем посоревноваться хотя бы на трёх-четырёх стартах, чтобы понять свои возможности. В нынешнем сезоне такая возможность есть у спортсменов, а у тренеров – увидеть много хорошего и полезного. Понятно, когда есть молодые и амбициозные ребята и девочки, для них такая возможность вообще уникальная. Они где-то выше головы могут прыгнуть. А есть и те, кто не слишком молодые, но тоже получили свой шанс посоревноваться с лидерами. Очень хорошо проявляет себя Антон Тимашов. Мы давно планировали парня на Кубке мира посмотреть. В концовке прошлого сезона решили, что ему нужно обязательно стартовать на финальных этапах, так нас туда не пустили. И вот сейчас мы посмотрели на него в сравнении с лучшими и поняли – да, этот парень в обойме. Мы в этом сезоне увидим реальную расстановку сил в российских гонках, поймём, кто в будущем может себя хорошо проявить.

Вот сейчас из совсем молодых Савелий Коростелёв выделяется. Но я не устану и не перестану говорить, что меня пугают его очень хорошие результаты в столь раннем возрасте. Мне не хотелось бы, чтобы он уже сейчас выхолащивал себя и чтобы в 25 лет мы его потеряли.

– Но вы же контролируете ситуацию и всю подготовку Савелия? – Контролирую, но я же не знаю, что он делал до сборной. Хватит ли ему того фундамента, который был заложен в детстве. Понятно, я знаю Савелия с детского возраста. Когда первый раз его увидела на сборе на глетчере, то говорила его близким, что не нужно торопиться и форсировать подготовку. Посмотрим, что будет дальше. Если что, будем серьёзно вмешиваться.

– А как бы вы оценили потенциал Савелия? – Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рождён для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит. Когда ты видишь такой талантище, то ещё больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда-то один раз выстрелит.

Для меня Савелий Коростелёв – будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком.