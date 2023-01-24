Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
51 минуту назад

Вяльбе о конфликте Большунова и Устюгова: все началось с лета

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конфликте между лидерами сборной России, олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

"Ситуация с Большуновым и Устюговым не придает лыжам популярности. Разве только для тех, кто во всем ищет жареное. У нас не шоу-бизнес, а очень серьезный вид спорта. Все ведь с лета началось, а закончилось не очень хорошо. Со спортсменами я не беседовала на эту тему. Они взрослые люди – сами разберутся", — сказала Вяльбе в интервью "Чемпионат.com".

В сезоне-2022/23 Большунов и Устюгов неоднократно допускали обидные высказывания в адрес друг друга, а также выясняли отношения на лыжне во время этапов Кубка России.

27 декабря в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и получил сотрясение мозга. После произошедшего оба спортсмена были вынуждены сняться со следующей гонки.

Большунов получил предупреждение после инцидента с Устюговым

Ранее нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал четвертым российским игроком, которому удалось набрать 50 и более очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лыжный спорт,Видео,Елена Вяльбе,Сергей Устюгов,Артемий Панарин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители