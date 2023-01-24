Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конфликте между лидерами сборной России, олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
"Ситуация с Большуновым и Устюговым не придает лыжам популярности. Разве только для тех, кто во всем ищет жареное. У нас не шоу-бизнес, а очень серьезный вид спорта. Все ведь с лета началось, а закончилось не очень хорошо. Со спортсменами я не беседовала на эту тему. Они взрослые люди – сами разберутся", — сказала Вяльбе в интервью "Чемпионат.com".
В сезоне-2022/23 Большунов и Устюгов неоднократно допускали обидные высказывания в адрес друг друга, а также выясняли отношения на лыжне во время этапов Кубка России.
27 декабря в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске Большунов и Устюгов не смогли поделить лыжню, упали, в результате чего Большунов разбил лицо и получил сотрясение мозга. После произошедшего оба спортсмена были вынуждены сняться со следующей гонки.
Ранее нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал четвертым российским игроком, которому удалось набрать 50 и более очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).