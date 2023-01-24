"Ситуация с Большуновым и Устюговым не придает лыжам популярности. Разве только для тех, кто во всем ищет жареное. У нас не шоу-бизнес, а очень серьезный вид спорта. Все ведь с лета началось, а закончилось не очень хорошо. Со спортсменами я не беседовала на эту тему. Они взрослые люди – сами разберутся", — сказала Вяльбе в интервью "Чемпионат.com".