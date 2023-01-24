Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Елена Вяльбе объяснила, почему лыжнику Шемякину не дали вторую бронзу на Кубке России

Чемпионат.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что лыжник Алексей Шемякин справедливо не получил бронзовую медаль на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на то, что показал одинаковое время с Ильёй Порошкиным, которому и досталась награда.

Вяльбе объяснила, почему лыжнику Шемякину не дали вторую бронзу на Кубке России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Могли бы дать Шемякину вторую бронзу? Наверное, могли бы. Но ведь результаты не были равными. Пусть не на секунды, но всё равно они не равны. После финиша все результаты технические, которые определяются по чипам. Это не официальные протоколы. Затем судьи все результаты сверили по специальному оборудованию и внесли необходимые корректировки», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители