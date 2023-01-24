Вяльбе объяснила, почему лыжнику Шемякину не дали вторую бронзу на Кубке России

«Могли бы дать Шемякину вторую бронзу? Наверное, могли бы. Но ведь результаты не были равными. Пусть не на секунды, но всё равно они не равны. После финиша все результаты технические, которые определяются по чипам. Это не официальные протоколы. Затем судьи все результаты сверили по специальному оборудованию и внесли необходимые корректировки», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.