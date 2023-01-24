Вяльбе назвала российского лыжника, которого считает будущим мировым лидером

— Вот сейчас из совсем молодых Савелий Коростелев выделяется. Но я не устану и не перестану говорить, что меня пугают его очень хорошие результаты в столь раннем возрасте. Мне не хотелось бы, что он уже сейчас выхолащивал себя и чтобы в 25 лет мы его потеряли.



Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рожден для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит. Когда ты видишь такой талантище, то еще больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда то один раз выстрелит.



Для меня Савелий Коростелев — будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком, — сказала Вяльбе «Чемпионату».



19 летний Коростелев занимает 7 е место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.