Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Вяльбе назвала российского лыжника, которого считает будущим мировым лидером

Матч ТВ

Россиянин Савелий Коростелев имеет потенциал стать будущим мировым лидером лыжных гонок, считает глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе назвала российского лыжника, которого считает будущим мировым лидером
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Вот сейчас из совсем молодых Савелий Коростелев выделяется. Но я не устану и не перестану говорить, что меня пугают его очень хорошие результаты в столь раннем возрасте. Мне не хотелось бы, что он уже сейчас выхолащивал себя и чтобы в 25 лет мы его потеряли.

Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рожден для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит. Когда ты видишь такой талантище, то еще больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда то один раз выстрелит.

Для меня Савелий Коростелев — будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком, — сказала Вяльбе «Чемпионату».

19 летний Коростелев занимает 7 е место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители