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1 час назад

«Наталья Непряева переходит в биатлон». Российские лыжники записали забавный видеоролик

Чемпионат.com

Российские лыжники Наталья Непряева и Савелий Коростелёв записали видео, на котором Наталья практикуется в стрельбе из положения лёжа. Данная видеозапись была размещена в аккаунте Непряевой в социальных сетях.

«Наталья Непряева переходит в биатлон». Российские лыжники записали забавный видеоролик
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наталья Непряева переходит в биатлон», — пошутил Коростелёв в начале ролика.

Однако стрельба по мишеням в исполнении Непряевой оставляла желать лучшего, и Коростелёву ничего не оставалось, как объявить о возвращении Натальи в лыжные гонки.

«Шок новости! Наталья Непряева возвращается в лыжные гонки, плохая стрельбовая подготовка», — сказал Коростелёв, рассмеявшись в конце.

На данное видео отреагировала младшая сестра Натальи, лыжница Дарья Непряева.

«Потому что зрение минус 10», — написала Дарья.

27-летняя Наталья Непряева является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, трёхкратным призёром Олимпийских игр, трёхкратным призёром чемпионатов мира, обладательницей «Большого хрустального глобуса» — 2021/2022.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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