«Из FIS нас никто не вытеснял» — Вяльбе

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) по прежнему является частью Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), несмотря на отстранение российских лыжников от соревнований под ее эгидой, заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
— Пару недель назад было онлайн совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS. До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живем обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял, — сказала Вяльбе «Чемпионату».
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям и отстранили спортсменов из России и Белоруссии.
4 и 5 февраля на территории спортивного комплекса «Лужники» пройдут уникальные соревнования по лыжным гонкам и биатлону «Гонка звезд». Старт гонок — в 13.00 мск. За прямым эфиром можно следить на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.