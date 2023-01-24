«Из FIS нас никто не вытеснял» — Вяльбе

— Пару недель назад было онлайн совещание по дальнейшему развитию лыжных гонок. ФЛГР тоже была приглашена на это совещание в качестве полноправного члена FIS. До этого мы отправляли в международную федерацию свои предложения, а на совещании высказали свою позицию уже очно. Мы живем обычной жизнью, из FIS нас никто не вытеснял, — сказала Вяльбе «Чемпионату».