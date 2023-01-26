Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Вероника Степанова пропустит седьмой этап Кубка России в Красногорске

Чемпионат.comиещё 3

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова объявила, что пропустит седьмой этап Кубка России, который состоится в Красногорске 3 — 5 февраля.

Вероника Степанова пропустит седьмой этап Кубка России в Красногорске
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На этап Кубка России в Красногорск я не поеду. Выбор непростой: если ехать и участвовать, то это может серьёзно приблизить меня к победе в общем зачёте соревнований.

Но такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на чемпионских высотах, что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому — Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» — написала Степанова в своих социальных сетях.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители