Вероника Степанова пропустит седьмой этап Кубка России в Красногорске

Но такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на чемпионских высотах, что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому — Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» — написала Степанова в своих социальных сетях.