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2 часа назад

Александр Большунов высказался об отношениях с Сергеем Устюговым

Чемпионат.comиещё 2

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мыслями о взаимоотношениях с лыжником Сергеем Устюговым.

Александр Большунов высказался об отношениях с Сергеем Устюговым
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«У нас обычные отношения с Устюговым. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намёка на подобное не было.

Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» — вот наши обычные фразы», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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