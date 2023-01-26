Александр Большунов высказался об отношениях с Сергеем Устюговым

«У нас обычные отношения с Устюговым. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намёка на подобное не было.