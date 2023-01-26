Большунов высказался о доминировании Клебо на соревнованиях Кубка мира

Клебо – сильнейший лыжник мира, когда нет российских соперников. Его победу это не обесценивает, но с нашим участием было бы интереснее для всех, в том числе и для него. Я уверен, что мы бы навязали Йоханнесу борьбу и в отдельных гонках и в общем зачёте. А так ему даже напрягаться не пришлось. Но никаких претензий – он сделал всё то, что требовалось для победы», – сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.