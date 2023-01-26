Александр Большунов сообщил, что у него дома появился тредбан

«Теперь у меня дома есть тредбан. Он установлен в специальном помещении, осенью я уже тренировался на нём. Зеркала, камеры – всё есть. Я могу загрузить в устройство любые протоколы, которые нужны. В принципе, я обхожусь даже без помощи. Там всё просто и управление через пульт. Я совсем немного времени потратил на то, чтобы разобраться, как всё работает – чуть-чуть походил по меню и понял, что и как нужно делать. Использую для тренировок.