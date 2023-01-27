Шведскую лыжницу бесит последнее заявление МОК: готова бойкотировать соревнования

"Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это бесит. Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли изменения? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту", — передает слова Сван Aftonbladet.