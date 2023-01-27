Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Шведскую лыжницу бесит последнее заявление МОК: готова бойкотировать соревнования

Газета.Ru

Лыжница сборной Швеции Линн Сван резко высказалась после недавнего заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу новых правил допуска россиян на турниры.

Шведскую лыжницу бесит последнее заявление МОК: готова бойкотировать соревнования
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это бесит. Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли изменения? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту", — передает слова Сван Aftonbladet.

25 января, МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Они также пропустили старт сезона-2022/23. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Ранее Юрий Бородавко признался, что не доверяет заявлению МОК о допуске россиян.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители