Шведскую лыжницу бесит последнее заявление МОК: готова бойкотировать соревнования

Лыжница сборной Швеции Линн Сван резко высказалась после недавнего заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу новых правил допуска россиян на турниры.
"Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это бесит. Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли изменения? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту", — передает слова Сван Aftonbladet.
25 января, МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.
Они также пропустили старт сезона-2022/23. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Ранее Юрий Бородавко признался, что не доверяет заявлению МОК о допуске россиян.