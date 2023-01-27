Финский лыжник подал в суд на тренерский штаб национальной команды

Финский лыжник Лаури Маннила пытался оспорить своё непопадание в состав сборной Финляндии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе (Франция). Спортсмен обратился в суд.

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По сообщениям финского издания Ilta-Sanomat, своё решение Маннила аргументировал тем, что другой лыжник — Олли Ахонен — отобрался в команду по результатам Кубка Скандинавии, где занял 13-е место. Лаури считает, что данное соревнование не должно было учитываться при выборе состава сборной на последний перед ЧМ-2023 по лыжным видам спорта этап Кубка мира.

Отметим, что Совет по правовой защите вынес решение, что тренеры сборной Финляндии не нарушили критерии отбора спортсменов в национальную команду, поэтому и оснований для изменения состава нет.