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1 час назад

Финский лыжник подал в суд на тренерский штаб национальной команды

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Финский лыжник Лаури Маннила пытался оспорить своё непопадание в состав сборной Финляндии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе (Франция). Спортсмен обратился в суд.

Финский лыжник подал в суд на тренерский штаб национальной команды
Фото: BetassistBetassist

По сообщениям финского издания Ilta-Sanomat, своё решение Маннила аргументировал тем, что другой лыжник — Олли Ахонен — отобрался в команду по результатам Кубка Скандинавии, где занял 13-е место. Лаури считает, что данное соревнование не должно было учитываться при выборе состава сборной на последний перед ЧМ-2023 по лыжным видам спорта этап Кубка мира.

Отметим, что Совет по правовой защите вынес решение, что тренеры сборной Финляндии не нарушили критерии отбора спортсменов в национальную команду, поэтому и оснований для изменения состава нет.

Этапе КМ по лыжным гонкам состоится в Ле Русе с 27 по 29 января. На данный момент Лаури Маннила занимает 90-е место в общем зачёте нынешнего сезона Кубка мира.

Лыжный спорт,
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