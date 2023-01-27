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1 час назад

FIS допускает участие российских лыжников в чемпионате мира — 2023

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Соревнования пройдут в следующем месяце.

FIS может допустить к участию российских лыжников в чемпионате мира — 2023
Фото: BetassistBetassist

Международная федерация лыж и сноуборда (FIS) не исключает участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях на фоне заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

Шведское издание Expressen направило в FIS вопрос о возможном допуске сборной России к участию в чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«FIS приняла к сведению сообщение и рекомендации МОК и примет их во внимание при следующем обсуждении этого вопроса», — ответили в МОК.

На этой неделе руководство МОК сообщило, что российские атлеты могут вернуться на международную арену при определённых условиях. В числе требований указаны «нейтральность» спортсменов (они не будут представлять свою страну), отсутствие заявлений об активной поддержке спецоперации и соблюдение антидопинговых правил.

Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года. В рамках программы соревнований по лыжным гонкам будут разыграны 12 комплектов наград.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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