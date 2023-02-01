Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
4 часа назад

Олимпийская чемпионка Степанова заявила, что не примет участия в «Лыжне России»

Матч ТВиещё 2

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что не примет участия в «Лыжне России».

Степанова заявила, что не примет участия в «Лыжне России»
Фото: матч тв матч тв

Ежегодная массовая лыжная гонка пройдет 11 февраля во всех регионах страны. Запланированы гонки на 5 и 10 километров.

— Я вам искренне завидую. У вас есть возможность выйти на старт «Лыжни России» 11 февраля, а на следующий день принять участие в «Московском лыжном марафоне». Завидую, потому что меня там не будет. Я тренируюсь, готовлюсь к следующим соревнованиям, но мы обязательно с вами увидимся на московской лыжне чуть позже, — сказала Степанова в ролике, опубликованном в Telegram канале.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители