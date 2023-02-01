Степанова заявила, что не примет участия в «Лыжне России»

— Я вам искренне завидую. У вас есть возможность выйти на старт «Лыжни России» 11 февраля, а на следующий день принять участие в «Московском лыжном марафоне». Завидую, потому что меня там не будет. Я тренируюсь, готовлюсь к следующим соревнованиям, но мы обязательно с вами увидимся на московской лыжне чуть позже, — сказала Степанова в ролике, опубликованном в Telegram канале.