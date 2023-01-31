Журова высказалась об участии в «Матч ТВ Гонке звезд»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Государственной Думы Светлана Журова призналась, что хочет показать хороший результат в «Матч ТВ Гонке звезд», а не просто поучаствовать в соревнованиях.
Лыжная гонка пройдет в «Лужниках» 4 февраля и начнется в 13:00 мск. Помимо Журовой, на старт выйдут многие другие олимпийские чемпионы в разных видах спорта.
— Готовиться к «Матч ТВ Гонке звезд» в последнее время не очень получалось, потому что немного болела. Но вот сейчас начала тренироваться: была в Мещерском парке, в «Лужниках»… Конечно, хочется не подвести, потому что знаю, что там будут дети. Вообще для популяризации спорта здорово, что известные люди, спортсмены принимают участие в таком мероприятии. К тому же, это разнообразит телевизионный спортивный эфир — увидеть соревнования звезд лыжного спорта и биатлонистов болельщикам всегда интересно.
Слышала, что этот формат вызвал довольно высокий интерес. Нам ведь вообще нравятся шоу — в том же фигурном катании, например. Рада, что меня приглашают уже второй год — это лишний раз мотивирует покататься на лыжах, позаниматься. Нам, спортсменам, всегда хочется не просто выйти на соревнования, а показать хороший результат.
Как у конькобежцев с лыжами? Нормально, есть же коньковый ход! Мы легко и быстро его осваиваем. Но в моем случае нужно делать скидку скорее на возраст, чем на то, что я не лыжница. Некоторые люди считают, что олимпийские чемпионы вечно молодые, могут вечно стремглав нестись к финишной линии. Но, конечно, возраст дает о себе знать: лично я могу проехать и 20, и 30 километров, но я не смогу сделать это очень быстро. Хочется делать рывки, но сложно! — сказала Журова «Матч ТВ».
5 февраля в «Лужниках» пройдет «Матч ТВ Гонка звезд» с участием биатлонистов. Старт — 13:00 мск. Обе гонки «Матч ТВ» покажет в прямом эфире. Также прямые трансляции смотрите на тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.