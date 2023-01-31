Журова высказалась об участии в «Матч ТВ Гонке звезд»

Как у конькобежцев с лыжами? Нормально, есть же коньковый ход! Мы легко и быстро его осваиваем. Но в моем случае нужно делать скидку скорее на возраст, чем на то, что я не лыжница. Некоторые люди считают, что олимпийские чемпионы вечно молодые, могут вечно стремглав нестись к финишной линии. Но, конечно, возраст дает о себе знать: лично я могу проехать и 20, и 30 километров, но я не смогу сделать это очень быстро. Хочется делать рывки, но сложно! — сказала Журова «Матч ТВ».