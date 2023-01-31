В Москве презентовали лыжи российского производства для профессионального спорта

Презентация лыж российского производства, которые могут быть использованы профессиональными спортсменами, состоялась в Москве. Мероприятие прошло во вторник в здании Олимпийского комитета России (ОКР), передает корреспондент ТАСС.

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Лыжи были разработаны и произведены компанией PROTEAM в рамках проекта Союза биатлонистов России в области импортозамещения лыж и лыжного инвентаря.

"Современные условия заставляют нас по-новому взглянуть на себя, на то, что мы делали, можем делать у себя в стране для спорта высших достижений, - сказал глава ОКР Станислав Поздняков. - Олимпийский комитет России приветствует подобный подход, который демонстрируют коллеги из СБР. Совместно с нашим инновационным центром они успешно проходили подготовку к Олимпийским играм в Пекине, несмотря на сложности, вызванные пандемией".

Компания также производит крепления, лыжные палки и смазки. "В совместной работе со специалистами в области спортивного инвентаря мы смогли создать лыжу, которая может конкурировать с зарубежными марками, - отметил директор PROTEAM Дмитрий Савинский. - Мы хотим удовлетворить потребность как сборных команд страны, так и детско-юношеских школ и любителей. Вышли три серии лыж, которые отвечают этим требованиям".

Дизайн бренда также был разработан в России, в его основе - заяц-беляк, который отличается смекалкой и скоростью, заметил Савинский.