В Норвегии пришли в ярость из-за тренировки российской лыжницы на трассах Кубка мира

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте рассердился из-за тренировки российской лыжницы Юлии Ступак на трассах, предназначенных для проведения этапов Кубка мира.

Сегодня, 3 февраля, тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Юлия Ступак тренируется в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским стартам «Чемпионские высоты». С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«Не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии дейcтвуют для Белоруccии и Роccии. Очевидно, что она не должна тренироватьcя на траccах Кубка мира, когда они закрыты для cоревнований. Cовет FIS принял такое решение. Ожидаю, что оно будет принято», — приводит слова Ресте VG.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

FIS в 2022 году приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. В октябре это решение было продлено на сезон-2022/23.